Genoa Juventus | “Tuttosport” celebra Ronaldo | vicino un nuovo traguardo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 12 dicembre 2020)– Laviaggia spedita verso il prossimo impegno di campionato che vedrà la squadra bianconera impegnata contro ildi Maran. L’obiettivo, nemmeno a dirlo, è quello di riuscire a conquistare i tre punti per rimanere nelle primissime posizioni della graduatoria. Pirlo ha ritrovato Morata in attacco, dopo che la squalifica del centravanti spagnolo è stata dimezzata grazie al ricorso fatto dal club. Si giocherà una maglia da titolare con Dybala. Ma se c’è un punto fermo nel reparto offensivo è senz’altro Cristiano, per il quale la prossima partita avrà un gusto decisamente particolare.verso le 100 presenza Come sottolinea anche Tuttosport, per Cristianola prossima ...