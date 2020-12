Genoa Juventus | Pirlo in conferenza rimprovera Cuadrado | il motivo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 12 dicembre 2020) Andreaha parlato ai microfoni di Juve Tv in occasione dellastampa che ha anticipato la gara in programma domani contro il. La notizia è quella di Alvaro Morata che sarà a disposizione dopo la riduzione della squalifica subita nel match pareggiato contro il Benevento.: le parole di“Se ce l’abbiamo ancora in testa allora cancelliamola perché bisogna voltare pagina. Dobbiamo dare continuità perché bisogna proseguire con questa voglia e fare bene anche in campionato. Queste partite ti portano grande consapevolezza, miglioramenti, e può essere un’iniezione di fiducia per questa fine 2020. Dobbiamo avere la stessa voglia, concentrazione per fare delle grandi partite. Mi aspetto una gara difficile, come tutte quelle in uno stadio così importante. Sono una squadra brava ...