Genoa-Juventus | Pirlo | “Dimentichiamoci Barcellona! Paolo Rossi? È stato il nostro eroe”

Leggi su mediagol

(Di sabato 12 dicembre 2020) Lasi proietta alla sfida in casa del.I bianconeri dopo le vittorie nel derby in campionato e sul campo del Barcellona in Champions League proveranno a confermarsi anche contro i rossoblu. Il tecnico dei piemontesi, Andrea, in conferenza stampa, ha presentato la gara di Genova e ricordato."Non ho avuto la fortuna di conoscerlo benissimo a livello personale, solo qualche volta di sfuggita. Però il ricordo indelebile rimane del Mondiale ’82, ero piccolissimo però le immagini sono storia. Èileroe e non lo dimenticheremo mai.? Se l’abbiamo ancora in testa cancelliamo la sfida di Barcellona perché bisogna voltare pagina e dare continuità. Non deve esseresolo questo tipo di partita ...