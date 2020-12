Gazzetta - ' Ecco Floriano e Kanoute | gli specialisti dell' assist'

Leggi su stadionews

(Di sabato 12 dicembre 2020) Per la partita con la Casertana l'ordine è chiaro: 'Servono palloni alti per Lucca' . Queste le parole usate da Giovanni Di Marco, che ne Lao Sport si sofferma sull'importanza di, gli uominidel Palermo. Vista l'assenza di Saraniti, che, come riporta il quotidiano, ha già usufruito dei cross di ...