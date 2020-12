Furto in casa di Paolo Rossi, ladri in azione nel giorno del funerale (Di sabato 12 dicembre 2020) Bucine (Arezzo), 12 dicembre 2020 - Nel giorno dei funerali , mentre tutta l'Italia piangeva per l'addio a Paolo Rossi , la casa di 'Pablito', a Bucine , è stata svaligiata. Lo apprende l'Ansa. Al ... Leggi su lanazione (Di sabato 12 dicembre 2020) Bucine (Arezzo), 12 dicembre 2020 - Neldei funerali , mentre tutta l'Italia piangeva per l'addio a, ladi 'Pablito', a Bucine , è stata svaligiata. Lo apprende l'Ansa. Al ...

Corriere : Furto a casa di Paolo Rossi durante il suo funerale: rubati gioielli ma non i cimeli sportivi del campione - Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - MediasetTgcom24 : Furto in casa di Paolo Rossi, nel giorno dei suoi funerali - Viciupacciu : Furto a casa di #PaoloRossi durante il funerale: rubati gioielli ma non i suoi cimeli sportivi. - danytorino : ma daiiiii... non ci posso credere. #Furto a casa di #PaoloRossi. Che ulteriore dolore per la famiglia. Che Rabbia -