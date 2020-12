Furto in casa di Paolo Rossi durante le sue esequie, mentre moglie e amici lo piangevano (Di domenica 13 dicembre 2020) Non si sono fermati di fronte a nulla, anzi hanno approfittato del momento. Nel giorno dei funerali, mentre tutta l’Italia piangeva per l’addio a Paolo Rossi, la casa di ‘Pablito’, a Bucine, nell campagna toscana, è stata svaligiata. Qualcuno è entrato per commettervi un Furto. Secondo quanto riferisce l’ANSA, al rientro da Vicenza nell’agriturismo in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 13 dicembre 2020) Non si sono fermati di fronte a nulla, anzi hanno approfittato del momento. Nel giorno dei funerali,tutta l’Italia piangeva per l’addio a, ladi ‘Pablito’, a Bucine, nell campagna toscana, è stata svaligiata. Qualcuno è entrato per commettervi un. Secondo quanto riferisce l’ANSA, al rientro da Vicenza nell’agriturismo in L'articolo proviene da Leggilo.org.

