Furto in casa di Paolo Rossi durante i funerali (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel giorno dei funerali, mentre tutta l’Italia piangeva per l’addio a Paolo Rossi, la casa di ‘Pablito’, a Bucine, nella campagna toscana, è stata svaligiata. Lo apprende l’ANSA. Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente a un Furto. Tra gli oggetti mancanti l’orologio di Paolo Rossi. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel giorno dei, mentre tutta l’Italia piangeva per l’addio a, ladi ‘Pablito’, a Bucine, nella campagna toscana, è stata svaligiata. Lo apprende l’ANSA. Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente a un. Tra gli oggetti mancanti l’orologio di. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica.

