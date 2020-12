Funerali Paolo Rossi LIVE | la bara portata dai compagni del Mondiale ’82 – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 dicembre 2020) A Vicenza si tengono idi, scomparso il 9 dicembre a 64 anni a causa di una malattia. Il racconto dell’ultimo saluto Vicenza, l’Italia e il mondo intero salutano. L’ex attaccante, campione della Juve e vincitore del1982 con la maglia della Nazionale azzurra, sarà salutato per l’ultima volta proprio nella città in cui è diventato grande calcisticamente. Alle ore 10.30 si terranno idi Pablito: tanti tifosi e tanti personaggi del mondo calcistico presenti per dare l’ultimo saluto al campione che ha fatto sognare l’Italia. 11:09 – Sulladic’è una maglia della Nazionale. A posizionarla è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina. 10:57 – Nel corso ...