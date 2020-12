Funerali Paolo Rossi, il feretro portato a spalla dai Campioni del Mondo ’82 (VIDEO) (Di sabato 12 dicembre 2020) Ultimo saluto a Paolo Rossi. In questi minuti si stanno svolgendo i Funerali del Campione del Mondo del 1982. L'arrivo del feretro di Pablito al Duomo di Vicenza portato in spalla, tra gli altri, da Tardelli, Antognoni, Cabrini, Altobelli, Giampiero Marini.caption id="attachment 1064229" align="alignnone" width="1024" Funerali Paolo Rossi (screenshot)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Ultimo saluto a. In questi minuti si stanno svolgendo idel Campione deldel 1982. L'arrivo deldi Pablito al Duomo di Vicenzain, tra gli altri, da Tardelli, Antognoni, Cabrini, Altobelli, Giampiero Marini.caption id="attachment 1064229" align="alignnone" width="1024"(screenshot)/caption ITA Sport Press.

