Funerali Paolo Rossi | Cabrini | “Non ti lascerò andare | sarai sempre dentro di me”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 dicembre 2020)tidi me, ti prometto di stare vicino a Federica ed ai tuoi figli, ma tu resta vicino a me“. È questo il messaggio commovente di Antoniopresente al funerale di, suo ex compagno in Nazionale e alla Juventus. “Ho perso nono solo un amico, ma un fratello. Quante emozioni abbiamo condiviso. Hanno stravolto la nostra vita. Siamo stati parte di un gruppo, di ‘quel gruppo’ – ha detto -. Pensavo che avremmo camminato insieme ancora a lungo. Già mi manchi, mi mancano i tuoi scherzi, le tue parole di conforto, le nostre liti ed il tuo sorriso. Sono quelli come te che rendono bella l’amicizia“. SportFace.