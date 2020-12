Funerali Paolo Rossi | Antognoni | “Ci ha portato sul tetto del mondo”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 dicembre 2020) “Ci hasuldel Mondo, era doveroso essere qui“. Sono queste le parole di Giancarlo, campione del mondo nel 1982 nonché compagno di squadra di, al funerale di ‘Pablito’ a Vicenza. “Siamo sempre rimasti in contatto,era uno degli artefici di questa chat. Perdiamo non solo un compagno, una persona squisita sotto tutti i punti di vista – ha dettoai microfoni di Rai Sport -. Rappresentava tutta Italia e tutto il Mondo, per quello che ha fatto e per come si è com. Per quello che ha trasmesso anche alle generazioni successive. L’ultimo pensiero è che mi auguro non abbia sofferto molto” ha concluso SportFace.