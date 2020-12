"Friends" resta su Netflix. Storia di una serie che non finirà mai (Di sabato 12 dicembre 2020) Era il 28 giugno del 2016 quando sulla pagina Facebook di Netflix Italia compariva una porta lilla, con un quadrante giallo intorno allo spioncino. Tanto bastò a migliaia di fan per esultare, riconoscendo in quell’ingresso la casa di New York dove hanno preso forma le vite degli amici più famosi delle serie tv. Sulla piattaforma di streaming sarebbero sbarcate di lì a poco le 10 stagioni di Friends, tra le sitcom più amate di tutti i tempi, il titano contro cui ogni nuovo prodotto del genere deve rassegnarsi a un confronto. Per chi all’epoca aveva esclamato “Oh-Mio-Dio” - scandito col tono che Janice ci ha insegnato – è tempo adesso di riformulare l’espressione: dopo il 31 dicembre la serie resterà su Netflix.La deadline compariva in alto al titolo sulla piattaforma di streaming ed erano stati in molti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Era il 28 giugno del 2016 quando sulla pagina Facebook diItalia compariva una porta lilla, con un quadrante giallo intorno allo spioncino. Tanto bastò a migliaia di fan per esultare, riconoscendo in quell’ingresso la casa di New York dove hanno preso forma le vite degli amici più famosi delletv. Sulla piattaforma di streaming sarebbero sbarcate di lì a poco le 10 stagioni di, tra le sitcom più amate di tutti i tempi, il titano contro cui ogni nuovo prodotto del genere deve rassegnarsi a un confronto. Per chi all’epoca aveva esclamato “Oh-Mio-Dio” - scandito col tono che Janice ci ha insegnato – è tempo adesso di riformulare l’espressione: dopo il 31 dicembre laresterà su.La deadline compariva in alto al titolo sulla piattaforma di streaming ed erano stati in molti ...

