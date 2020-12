Freedom, le piramidi e i misteri del Sannio: sfiorato il 6% di share (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento vanta il maggior numero di reperti egizi dopo Roma. Il capoluogo sannita, infatti, ospitava un importante tempio dedicato a Iside, che in passato le ha garantito ricchezza e centralità. E se ci fosse più di quanto si crede? E’ l’interrogativo che si pone Roberto Giacobbo, nella puntata di ‘Freedom – Oltre il confine’ andata in onda ieri sera su Italia 1. Il conduttore ha raccontato la storia che lega la città al tempio di Iside, dai due Obelischi egizi, realizzati sotto l’imperatore romano Domiziano fra l’88 e l’89 d.C., ai reperti esposti al Museo del Sannio; fino ad arrivare a Rocca San Felice, il luogo che secondo Virgilio sarebbe stato uno degli ingressi al mondo degli Inferi. Il racconto si è reso ancor più intrigante quando Giacobbo ha posto l’attenzione su quattro colline a forma di piramide che si trovano ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento vanta il maggior numero di reperti egizi dopo Roma. Il capoluogo sannita, infatti, ospitava un importante tempio dedicato a Iside, che in passato le ha garantito ricchezza e centralità. E se ci fosse più di quanto si crede? E’ l’interrogativo che si pone Roberto Giacobbo, nella puntata di ‘– Oltre il confine’ andata in onda ieri sera su Italia 1. Il conduttore ha raccontato la storia che lega la città al tempio di Iside, dai due Obelischi egizi, realizzati sotto l’imperatore romano Domiziano fra l’88 e l’89 d.C., ai reperti esposti al Museo del; fino ad arrivare a Rocca San Felice, il luogo che secondo Virgilio sarebbe stato uno degli ingressi al mondo degli Inferi. Il racconto si è reso ancor più intrigante quando Giacobbo ha posto l’attenzione su quattro colline a forma di piramide che si trovano ...

