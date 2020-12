Fratelli di Crozza, video delle imitazioni e monologhi, puntata del’11 dicembre 2020 (Di sabato 12 dicembre 2020) Fratelli di Crozza, i monologhi e le imitazioni dell’ultima puntata di venerdì 12 dicembre 2020 su NOVE. Mattarella e il Vaccino, l’eccellenza Lombarda e il Natale che non esiste in Campania (video) Venerdì 11 dicembre 2020, è andata l’ultima puntata stagionale dello show di satira politica di NOVE, Fratelli di Crozza, lo show live con Maurizio Crozza in onda ogni venerdì alle 21:30. Dal 18 dicembre, sempre alle 21:25, arrivano “I Migliori Fratelli di Crozza” una sorta di “best of” con gli imperdibili personaggi e i pungenti monologhi dell’ultima stagione. Crozza ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 12 dicembre 2020)di, ie ledell’ultimadi venerdì 12su NOVE. Mattarella e il Vaccino, l’eccellenza Lombarda e il Natale che non esiste in Campania () Venerdì 11, è andata l’ultimastagionale dello show di satira politica di NOVE,di, lo show live con Maurizioin onda ogni venerdì alle 21:30. Dal 18, sempre alle 21:25, arrivano “I Miglioridi” una sorta di “best of” con gli imperdibili personaggi e i pungentidell’ultima stagione....

La formula Senior di The Voice of Italy è risultata vincente agli ascolti tv e ha conferito alla Rai un primato che nel genere talent, non ...

Crozza-De Luca: “Qui in Campania Natale e capodanno non esistono. Ora ordinanza per abolire anche Pasqua, pasquetta e Ferragosto”

Il comico veste i panni del governatore campano che si lancia nelle sue proverbiali affermazioni iperboliche, finendo per sostenere di aver abolito il Natale, la Pasqua e il Ferragosto [VIDEO] ...

