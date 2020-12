François de Villiers | il generale defenestrato da Macron torna per sfidarlo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 dicembre 2020) Nessuno ha ancora citato Cambronne, i più cattivi hanno parlato di Lapalisse (che però era maresciallo e si chiamava in realtà Jacques de Chabannes de La Palice), ma i più eruditi hanno evocato Georges Boulanger, che sul finire dell’800 si propose senza successo per mettere ordine nella Terza Repubblica e invece finì suicida sulla tomba dell’amante. Di generali abbonda la storia di Francia, da Bonaparte a De Gaulle, fatali, vittoriosi e infine sconfitti. Non è dunque strano che in questi tempi di incertezza ilDe, ex capo di stato maggiore della Difesa, licenziato su due piedi da, paventando una possibile guerra civile si proponga come l’uomo della provvidenza. Sessantaquattro anni, visconte di Saintignon, cattolicissimo, nato a Boulogne, in quella terra di Vandea dove la famiglia ha radici documentate dal ...