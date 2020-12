Francia e Italia concordano sul futuro del treno e del tunnel Colle di Tenda (Di sabato 12 dicembre 2020) Valle Roya – . Francia e Italia hanno deciso di accelerare la revisione dell’accordo sulla linea ferroviaria panoramica che attraversa la Valle franco-Italiana della Roya dopo i gravi danni meteorologici all’inizio di ottobre, che hanno interrotto la strada in corrispondenza del tunnel Colle di Tenda, a causa dell’ immane crollo con voragine di 50 metri. Nel corso di una conferenza intergovernativa organizzata all’inizio della settimana, “le delegazioni si sono poste l’obiettivo comune di procedere quanto prima al completamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore della nuova convenzione“, secondo una dichiarazione congiunta dei due Governi. Dal 1970 la manutenzione del tratto francese della linea Ventimiglia-Cuneo è di nostra competenza in virtù di un accordo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 dicembre 2020) Valle Roya – .hanno deciso di accelerare la revisione dell’accordo sulla linea ferroviaria panoramica che attraversa la Valle franco-na della Roya dopo i gravi danni meteorologici all’inizio di ottobre, che hanno interrotto la strada in corrispondenza deldi, a causa dell’ immane crollo con voragine di 50 metri. Nel corso di una conferenza intergovernativa organizzata all’inizio della settimana, “le delegazioni si sono poste l’obiettivo comune di procedere quanto prima al completamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore della nuova convenzione“, secondo una dichiarazione congiunta dei due Governi. Dal 1970 la manutenzione del tratto francese della linea Ventimiglia-Cuneo è di nostra competenza in virtù di un accordo ...

