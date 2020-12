Francesco Oppini svela il vero motivo dell’abbandono del GF Vip (Di sabato 12 dicembre 2020) Un percorso ricco di soddisfazioni ma anche segnato da alcune preoccupazioni quello di Francesco Oppini al Gf Vip. A rivelarlo è il direttore interessato, che ammette di aver abbandonato la Casa anzitempo anche per evitare che si protraessero alcune situazioni di sofferenza che si stavano creando all’interno del loft di Cinecittà. Oppini ha lasciato il gioco la scorsa settimana, rifiutando di proseguire fino a febbraio, data a cui è stata rimandata la conclusione del reality show di Canale 5. Il motivo ufficiale è stata la necessità di ricongiungersi con la fidanzata Cristina Tomasini. “Come mai non ho atteso per salutare tutti? Il mio è stato uno strappo netto – dichiara a Casa Chi, il format web ideato da Alfonso Signorini – Non è che è stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Un percorso ricco di soddisfazioni ma anche segnato da alcune preoccupazioni quello dial Gf Vip. A rivelarlo è il direttore interessato, che ammette di aver abbandonato la Casa anzitempo anche per evitare che si protraessero alcune situazioni di sofferenza che si stavano creando all’interno del loft di Cinecittà.ha lasciato il gioco la scorsa settimana, rifiutando di proseguire fino a febbraio, data a cui è stata rimandata la conclusione del reality show di Canale 5. Ilufficiale è stata la necessità di ricongiungersi con la fidanzata Cristina Tomasini. “Come mai non ho atteso per salutare tutti? Il mio è stato uno strappo netto – dichiara a Casa Chi, il format web ideato da Alfonso Signorini – Non è che è stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera ...

