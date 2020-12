Francesco Oppini a Verissimo: “Ero svuotato di emozioni” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il commentatore sportivo si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin Oggi il commentatore sportivo insieme alla madre, Alba Parietti, è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha raccontato a Verissimo dei momenti della sua vita e quelli vissuti nel reality, ma anche del suo rapporto con i genitori. Ha scelto di lasciare il GF Vip in anticipo: “Ero svuotato di emozioni sia nel bene che nel male, avevo un senso di consapevolezza di non poter più dare quello che io posso dare ad una causa come questa”, ha spiegato nel salotto di Silvia Toffanin. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@Verissimotv) Francesco ... Leggi su 361magazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Il commentatore sportivo si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin Oggi il commentatore sportivo insieme alla madre, Alba Parietti, è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin., figlio di Alba Parietti e Francoha raccontato adei momenti della sua vita e quelli vissuti nel reality, ma anche del suo rapporto con i genitori. Ha scelto di lasciare il GF Vip in anticipo:di emozioni sia nel bene che nel male, avevo un senso di consapevolezza di non poter più dare quello che io posso dare ad una causa come questa”, ha spiegato nel salotto di Silvia Toffanin. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv)...

