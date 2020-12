Formazioni ufficiali Everton-Chelsea | Premier League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ledi, match valido per la dodicesima giornata del campionato di. I londinesi sfidano la squadra dell’ex tecnico Ancelotti. Ilpotrebbe tornare al primo posto in attesa che giochino Tottenham e Liverpool. Fischio d’inizio fissato per sabato 12 dicembre alle ore 21.00. Di seguito le scelte dei due tecnici. LEDI: In attesa: In attesa SportFace.