Flora Canto | Matilde Brandi la ‘inchioda’ così | “E meno male!” – FOTO

(Di sabato 12 dicembre 2020)beccata in osteria mentre si gusta un delizioso piatto di pasta, la inchiodasu Ig, il commento dell’ex gieffina è ironico Si torna a parlare di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

riri000197 : RT @Poesiaitalia: Da esule, pubblico il 'Canto General'. Il libro prova a raccontare l'intera storia dell'America Latina con la poesia, pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Flora Canto

BlogLive.it

Padre Jarek Cielecki e Padre Tadeusz Socha-Wlazlo hanno benedetto la Croce Blu alta 15 metri, unica in tutta la Polonia, in unione spirituale con Medugorje.Giorgio Armani, i Dolce e Gabbana e Valentino, i grandi nomi del made in Italy che hanno vestito le star della lirica mondiale. Dimostrando che la nostra creatività vince anche on stage ...