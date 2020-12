FKA twigs accusa Shia LaBeouf di violenza fisica e psicologica (Di sabato 12 dicembre 2020) La musicista Tahliah Debrett Bernett, in arte FKA twigs, denuncia l’ex compagno Shia LaBeouf per le molestie fisiche e psicologiche ricevute durante la loro relazione. A parlarne è il New York Times, che ripercorre la triste vicenda attraverso le parole pronunciate dalla donna davanti alla Corte Suprema di Los Angeles. Le testimonianze di FKA twigs sono frutto di una riflessione e di un’urgenza comunicativa attenta al prossimo: “Vorrei che tutti fossero consapevoli delle tattiche che usano i molestatori per sottometterti e toglierti il controllo”. L’episodio chiave raccontato dalla donna risale al febbraio del 2019. Lei e Shia LaBeouf stavano tornando in macchina da un viaggio nel deserto. A caratterizzare quel ricordo è la velocità della macchina. FKA twigs ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) La musicista Tahliah Debrett Bernett, in arte FKA, denuncia l’ex compagnoper le molestie fisiche e psicologiche ricevute durante la loro relazione. A parlarne è il New York Times, che ripercorre la triste vicenda attraverso le parole pronunciate dalla donna davanti alla Corte Suprema di Los Angeles. Le testimonianze di FKAsono frutto di una riflessione e di un’urgenza comunicativa attenta al prossimo: “Vorrei che tutti fossero consapevoli delle tattiche che usano i molestatori per sottometterti e toglierti il controllo”. L’episodio chiave raccontato dalla donna risale al febbraio del 2019. Lei estavano tornando in macchina da un viaggio nel deserto. A caratterizzare quel ricordo è la velocità della macchina. FKA...

