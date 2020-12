Fiorentina, i convocati per l’Atalanta: le scelte di Prandelli (Di sabato 12 dicembre 2020) La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro l’Atalanta: tutti disponibili per Prandelli La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro l’Atalanta. Tutti disponibili per il tecnico Prandelli. Portieri: Brancolini, Dragowski, TerraccianoDifensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, VenutiCentrocampisti: Ambrabat, Bonaventura, Castrovilli, Montiel, Pulgar, Saponara, Borja ValeroAttaccanti: Callejon, Cutrone, Eysseric, Kouame, Ribery, Vlahovic Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro: tutti disponibili perLaha diramato la lista deiper il match di Serie A contro. Tutti disponibili per il tecnico. Portieri: Brancolini, Dragowski, TerraccianoDifensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, VenutiCentrocampisti: Ambrabat, Bonaventura, Castrovilli, Montiel, Pulgar, Saponara, Borja ValeroAttaccanti: Callejon, Cutrone, Eysseric, Kouame, Ribery, Vlahovic Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #SerieA | #AtalantaFiorentina, i convocati di Cesare #Prandelli: ci sono #Cutrone e #Eysseric - calciodangolo_ : ??#AtalantaFiorentina, i convocati di #Prandelli: c'è #Castrovilli, out #Duncan? - Angolo_Atalanta : ??#AtalantaFiorentina, i convocati di #Prandelli: c'è #Castrovilli, out #Duncan? - Angolo_Viola : ??#AtalantaFiorentina, i convocati di #Prandelli: c'è #Castrovilli, out #Duncan? - SantiNiccolo : RT @firenzeviola_it: #Duncan non è nell’elenco dei convocati per l’#Atalanta a causa di alcuni fastidi muscolari. Su @firenzeviola_it i d… -