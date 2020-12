Fiere: al via master Progea di Fondazione Fiera Milano (Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Ha preso il via l'edizione 2020-2021 del master Progea in progettazione e organizzazione di Fiere, eventi e punti vendita. Le lezioni del master sono state avviate in modalità 'distance learning', ma non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno gli studenti torneranno in aula. "Il sistema Fiera Milano guarda con fiducia e speranza ai giovani che in un momento tanto complicato intraprendono un cammino didattico che li porterà ad operare nel nostro settore", ha detto Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano. "Questo rappresenta uno stimolo ulteriore a lavorare perché nel giro di pochi mesi la nostra attività possa definitivamente ripartire". Nell'aula virtuale i 14 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020), 12 dic. (Adnkronos) - Ha preso il via l'edizione 2020-2021 delin progettazione e organizzazione di, eventi e punti vendita. Le lezioni delsono state avviate in modalità 'distance learning', ma non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno gli studenti torneranno in aula. "Il sistemaguarda con fiducia e speranza ai giovani che in un momento tanto complicato intraprendono un cammino didattico che li porterà ad operare nel nostro settore", ha detto Enrico Pazzali, presidente di. "Questo rappresenta uno stimolo ulteriore a lavorare perché nel giro di pochi mesi la nostra attività possa definitivamente ripartire". Nell'aula virtuale i 14 ...

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Ha preso il via l'edizione 2020-2021 del Master Progea in progettazione e organizzazione di fiere, eventi e punti ...

