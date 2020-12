Festività Natalizie e Contagi, La Preoccupazione di Ricciardi: i Prossimi Mesi Rischiano di Essere Drammatici (Di sabato 12 dicembre 2020) Il consigliere del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, esprime i suoi timori in merito all’allentamento delle misure di sicurezza per le Festività Natalizie. “Ciò che mi preoccupa ora è l’effetto delle feste di Natale, ci sono ancora troppi casi positivi. I primi Mesi del nuovo anno Rischiano di Essere molto difficili, Drammatici” dichiara durante un’intervista a Leggi su youreduaction (Di sabato 12 dicembre 2020) Il consigliere del Ministero della Salute, Walter, esprime i suoi timori in merito all’allentamento delle misure di sicurezza per le. “Ciò che mi preoccupa ora è l’effetto delle feste di Natale, ci sono ancora troppi casi positivi. I primidel nuovo annodimolto difficili,” dichiara durante un’intervista a

