Festival di Sanremo, la scelta della rosa dei big s’allarga: news e nomi (Di sabato 12 dicembre 2020) Pioggia di richieste di partecipazione per il prossimo Festival: per Amadeus il lavoro si complica. Spuntano anche nomi insospettabili e il tempo per chiudere la lista definitiva stringe L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 12 dicembre 2020) Pioggia di richieste di partecipazione per il prossimo: per Amadeus il lavoro si complica. Spuntano ancheinsospettabili e il tempo per chiudere la lista definitiva stringe L'articolo proviene da Gossip e Tv.

scivolidinuovo_ : RISULTATI : ??TOP VINCITORI FESTIVAL DI SANREMO (2000-2020)?? ho un po' paura okay - giannantonio51 : RT @giannantonio51: @rosadineve Ma così non è. Lo spettacolo dell'altro giorno al Senato è stato vergognoso, con la Casellati nel ruolo di… - giannantonio51 : @rosadineve Ma così non è. Lo spettacolo dell'altro giorno al Senato è stato vergognoso, con la Casellati nel ruolo… - STYVLEVS94 : Stasera serata a tema festival di Sanremo e conduce Tommaso finalmente tutto è tornato al suo posto ?? #gfvip - Elena92488468 : @FelipeMaryFanti Ma festival di Sanremo? -