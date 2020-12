Ferrari | Vettel | “Mia ultima gara sarà emozionante”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 12 dicembre 2020) Charles Leclerc e Sebastianprenderanno il via dal 12° e 13° posto sulla griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi che partirà domani alle 17.10 locali sul circuito di Yas Marina, ultimo appuntamento della stagione 2020.Q1. Sia Charles che Sebastian hanno superato senza troppi problemi la prima fase della qualifica: entrambi hanno effettuato due tentativi con gomma Soft passando il turno rispettivamente con il terzo tempo Charles (1’35”881) e con il 12° Seb (1’36”655).Q2. Il tedesco, alla suaqualifica con la Scuderia, è stato tuttavia eliminato in Q2. Seb prima ha ottenuto il tempo di 1’36”898 con gomma Medium, migliorato in 1’36”631 con la mescola Soft. Purtroppo però questa prestazione non è stata sufficiente a permettergli di superare il taglio. Il tedesco si è dunque qualificato 13°. Charles invece è riuscito ad accedere ...