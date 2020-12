Fedez si mostra con il pancione e annuncia: “Sono al sesto mese di gravidanza” (Di sabato 12 dicembre 2020) Fedez sa come attirare l’attenzione del popolo della rete. Il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato lo scatto che lo ritrae al sesto mese di gravidanza. InstagramFedez, oltre ad aver conquistato il pubblico grazie alle sue canzoni, ha fatto breccia nel cuore del popolo della rete grazie alla sua innata simpatia ed ironia, che non manca di dimostrare. Il marito di Chiara Ferragni è da sempre molto attivo sul suo profilo Instagram e non manca di mostrare attimi della sua vita quotidiana ai suoi followers, con cui ha condiviso ogni momento importante della sua vita, inclusa la seconda gravidanza di sua moglie. Il pancino di Chiara inizia a farsi sempre più grande, segno che la bimba sta crescendo forte e sana e per questo motivo il rapper ne ha approfittato per pubblicare un’ironica ... Leggi su instanews (Di sabato 12 dicembre 2020)sa come attirare l’attenzione del popolo della rete. Il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato lo scatto che lo ritrae aldi gravidanza. Instagram, oltre ad aver conquistato il pubblico grazie alle sue canzoni, ha fatto breccia nel cuore del popolo della rete grazie alla sua innata simpatia ed ironia, che non manca di dire. Il marito di Chiara Ferragni è da sempre molto attivo sul suo profilo Instagram e non manca dire attimi della sua vita quotidiana ai suoi followers, con cui ha condiviso ogni momento importante della sua vita, inclusa la seconda gravidanza di sua moglie. Il pancino di Chiara inizia a farsi sempre più grande, segno che la bimba sta crescendo forte e sana e per questo motivo il rapper ne ha approfittato per pubblicare un’ironica ...

infoitcultura : Fedez da bambino: la foto che mostra la trasformazione del rapper - Gabriele885 : RT @cris_cersei: A #portaaporta un sondaggio mostra che i giovani non vogliono vaccinarsi. Prossimamente: - Strage di 20enni stecchiti per… - vaniacavi : RT @cris_cersei: A #portaaporta un sondaggio mostra che i giovani non vogliono vaccinarsi. Prossimamente: - Strage di 20enni stecchiti per… - gael99 : RT @cris_cersei: A #portaaporta un sondaggio mostra che i giovani non vogliono vaccinarsi. Prossimamente: - Strage di 20enni stecchiti per… -