Fate The Winx Saga, l’attesa è finita: ecco il teaser italiano (Di sabato 12 dicembre 2020) La notizia è di un anno fa, e nel frattempo si è detto molto. Il cast, la storia, e soprattutto l’assenza di due personaggi principali, Flora e Tecna (sostituite da due nuove Fate, Terra e Beatrix). Oggi possiamo visionare il trailer di Fate: The Winx Saga, ed ecco le novità. Fate: The Winx Saga. Quali saranno le novità? Di questa serie, composta da sei episodi, si è già occupato il mio bravo collega Umberto Olivo, e se siete curiosi vi posto in fondo il suo articolo del settembre scorso. Da quel giorno, molte cose sono cambiate. Iniziamo da questo: non è del tutto vero che il personaggio di Flora sia stato escluso dalla serie. Più che un’esclusione si tratterebbe di una sostituzione: infatti, la nuova fata Terra potrebbe incarnare la fata della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 12 dicembre 2020) La notizia è di un anno fa, e nel frattempo si è detto molto. Il cast, la storia, e soprattutto l’assenza di due personaggi principali, Flora e Tecna (sostituite da due nuove, Terra e Beatrix). Oggi possiamo visionare il trailer di: The, edle novità.: The. Quali saranno le novità? Di questa serie, composta da sei episodi, si è già occupato il mio bravo collega Umberto Olivo, e se siete curiosi vi posto in fondo il suo articolo del settembre scorso. Da quel giorno, molte cose sono cambiate. Iniziamo da questo: non è del tutto vero che il personaggio di Flora sia stato escluso dalla serie. Più che un’esclusione si tratterebbe di una sostituzione: infatti, la nuova fata Terra potrebbe incarnare la fata della ...

NetflixIT : Affronta chi sei e libera il tuo potere. ? Fate: The Winx Saga, arriva il 22 gennaio. - zazoomblog : Fate The Winx Saga l’attesa è finita: ecco il teaser italiano - #l’attesa #finita: #teaser #italiano - nagioiaaa : RT @anikeatable: Il cast di Fate- The Winx Club Saga che avrei scelto io ??sono gusti puramente personali dettati dalla mia associazione me… - MoliPietro : Fate The Winx Saga, l’attesa è finita: ecco il teaser italiano - GaiaxNiall : RT @anikeatable: Il cast di Fate- The Winx Club Saga che avrei scelto io ??sono gusti puramente personali dettati dalla mia associazione me… -