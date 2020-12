Fabio Capello su Paolo Rossi | le lacrime dal vivo di Ilaria D’Amico

Leggi su yeslife

(Di sabato 12 dicembre 2020) Gli occhi lucidi dell’allenatorein diretta su Sky hanno suscitato l’emozione di: in ricordo di. Il celebre ex allenatore della Juventusè stato invitato a partecipare nella giornata di ieri alla trasmissione Sky ed in memoria del campione italiano. L’ospite, che ha avuto modo di L'articolo proviene da YesLife.it.