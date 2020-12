F1 ad Abu Dhabi, omaggio Mercedes ai dipendenti: tutti i nomi sulla livrea (Di sabato 12 dicembre 2020) Ormai la Mercedes AMG F1 non è più 'solo' un team di Formula 1. È una officina di idee che vanno oltre i motori e lo sport, anche grazie alla profonda spinta sociale impressa da Lewis Hamilton negli ... Leggi su gazzetta (Di sabato 12 dicembre 2020) Ormai laAMG F1 non è più 'solo' un team di Formula 1. È una officina di idee che vanno oltre i motori e lo sport, anche grazie alla profonda spinta sociale impressa da Lewis Hamilton negli ...

SkySportF1 : Formula 1, GP Abu Dhabi: 'Danke Seb', il casco di Leclerc in omaggio a Vettel. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - santxbrit : vivo in funzione di scoprire i risultati sui piloti della fda abu dhabi non esiste, la stagione non finisce - infoitsport : F1, GP Abu Dhabi 2020: le prove libere viste dalla pista di Yas Marina - infoitsport : F1, ad Abu Dhabi la Ferrari senza i manager -