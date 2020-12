Eurolega | l’Olimpia Milano sfiora l’impresa al Palau di Barcellna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020) Altra giornata diche va in archivio,cede in casa del Barcellona dopo essere stata in partita fino al terzo periodo, Bayern e CSKA Mosca vincono e rimangono incollate alla squadra della Catalogna, male il Panathinaikos. Opportunità sprecata Per come si era messa la partita alla fine del 3 quarto, si credeva chepotesse veramente espugnare ilBlaugrana, ma la squadra di Ettore Messina ha ceduto sul più bello. Una prestazione però che deve far riflettere sul valore di questa squadra, capace di tenere testa alla prima della classe, considerando un Gigi Datome da soli 2 punti. Pensare che nel primo quarto il Barca era partito fortissimo con un parziale di 11-0 nei primi minuti. Lentamente però la squadra lombarda è uscita fuori e ha rimesso in piedi il match ...