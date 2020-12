Epatite C, l’ultima sfida: 71,5 milioni stanziati dal governo per far emergere il sommerso ed eliminare il virus. Esperti: “Screening subito” (Di sabato 12 dicembre 2020) E’ il colpo di grazia che serve per eradicare il virus dell’Epatite C. Un finanziamento di 71,5 milioni di euro per far emergere il sommerso, cioè per individuare tutte le persone che non sanno ancora di essere positive al virus dell’HCV. In particolare, le tanto attese risorse sono state stanziate con la firma del ministro della Salute del Decreto attuativo ex-post Decreto “Milleproroghe”. Nella pratica verrà avviata una strutturata campagna di screening su determinate fasce della popolazione: i nati tra il 1969 e il 1989, i soggetti seguiti dai Servizi Pubblici per Dipendenze (SerD), i soggetti detenuti in carcere. Quello che manca ora per rendere il finanziamento effettivamente operativo è il parere positivo da parte della Conferenza Stato Regioni, dopodiché le risorse verranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) E’ il colpo di grazia che serve per eradicare ildell’C. Un finanziamento di 71,5di euro per faril, cioè per individuare tutte le persone che non sanno ancora di essere positive aldell’HCV. In particolare, le tanto attese risorse sono state stanziate con la firma del ministro della Salute del Decreto attuativo ex-post Decreto “Milleproroghe”. Nella pratica verrà avviata una strutturata campagna di screening su determinate fasce della popolazione: i nati tra il 1969 e il 1989, i soggetti seguiti dai Servizi Pubblici per Dipendenze (SerD), i soggetti detenuti in carcere. Quello che manca ora per rendere il finanziamento effettivamente operativo è il parere positivo da parte della Conferenza Stato Regioni, dopodiché le risorse verranno ...

