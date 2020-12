Emily Blunt: "Jamie Dornan è felice che non abbia visto Cinquanta sfumature di grigio" (Di sabato 12 dicembre 2020) Emily Blunt, parlando del collega Jamie Dornan, ha raccontato che quando si sono presentati lui è stato felice che lei non abbia mai visto Cinquanta sfumature di grigio e gli altri film della trilogia. Questa settimana è uscito nelle sale statunitensi Wild Mountain Thyme, film che vede protagonisti Emily Blunt e Jamie Dornan. Proprio l'attrice britannica ha parlato di recente del suo compagno di set, sottolineando come lui si sia detto sollevato dal fatto che lei non abbia mai visto Cinquanta sfumature di grigio, il film che gli ha donato la fama internazionale ma che, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020), parlando del collega, ha raccontato che quando si sono presentati lui è statoche lei nonmaidie gli altri film della trilogia. Questa settimana è uscito nelle sale statunitensi Wild Mountain Thyme, film che vede protagonisti. Proprio l'attrice britannica ha parlato di recente del suo compagno di set, sottolineando come lui si sia detto sollevato dal fatto che lei nonmaidi, il film che gli ha donato la fama internazionale ma che, ...

