Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si accende lo scontro: "Mi sono liberato, ero condizionato" (Di sabato 12 dicembre 2020) Che puntatona quella del Grande Fratello VIP 5 ieri sera. E pensare che hanno cercato in tutti i modo di tenere Elisabetta Gregoraci nella casa per continuare a parlare di una cosa che non è mai esistita, la possibile storia con Pierpaolo Pretelli, e invece il meglio i due protagonisti di questo non amore lo hanno dato da separati. Già perchè quello che abbiamo visto ieri, nella diretta del GF VIP 5 dell'11 dicembre 2020, è stato tutto quello che, chi non aveva i prosciutti sugli occhi, s è sempre aspettato. Un Pierpaolo che prende coscienza del fatto che a Elisabetta non è mai interessato nulla di lui in quanto compagno, e una Gregoraci che, non sentendosi adulata, ha messo i puntini sulle i, cambiando tono. Finalmente signori, un po' di sano scontro, ...

