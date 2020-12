Elisabetta Gregoraci delusa da Pierpaolo | che dopo la puntata sbotta | “Adesso sto meglio”

Leggi su biccy

(Di sabato 12 dicembre 2020) Molti si aspettavano chel’uscita disarebbe crollato, così come è successo a Zorzi per Oppini. In realtà l’ex velino si è dato alla pazza gioia ed ha legato molto con Malgy e Tommaso, dando vita con loro anche a simpatici siparietti trash. Durante ladi ieri del GF Vip Pretelli ha vuotato il sacco e ha addirittura attaccato la sua (ex?) amica speciale.mi sono come liberato . C’era un condizionamento quando tu eri vicino a me. Ho sofferto e non sono stato bene, adesso mi sono ripreso. Con te sono sempre stato chiaro, tu con me mai. Tu fai la buona, quella che si è sentita tradita, ma di cosa? Veramente non sei mai stata netta nei pensieri. Dovevi dirmi ‘non c’è trippa per gatti’. Io non capivo perché ero imbambolato. Ora sono più ...