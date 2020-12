Elisabetta Franchi | il dramma del marito morto | chi era Sabatino Cennamo

Leggi su viagginews

(Di sabato 12 dicembre 2020)è una delle più note stiliste italiane. Scopriamo quello che è successo al primoè da molti anni una delle stiliste più in voga a livello internazionale. La donna, una Self Made Woman carica di talento e sicura di sé, si è fatta in 4 per raggiungere i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com