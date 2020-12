Elisabetta Franchi | chi è | età | vita privata | marito | figli | brand | Verissimo | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di. In studio oggi, sabato 12 dicembre, ci sarà una delle regine della moda:. Conosciamola meglio!: chi è, età, marchio, creatrice dell’omonimo, è nata a Bologna l’8 dicembre del 1968 sotto il segno del Sagittario. E’ una famosa stilista e imprenditrice che a soli 28 anni, dopo aver lavorato in un’azienda tessile, ha aperto il suo primo atelier. Ora famosissima in Italia e non solo., infatti, è uno deipiù famosi italiani: il marchio realizza abiti, borse, scarpe. Anche accessori raffinati ed eleganti!: ...