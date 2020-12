Elezioni Usa, ricorso del Texas bocciato: cosa comporta per Trump (Di sabato 12 dicembre 2020) Spoiler Alert: il ricorso del Texas bocciato significa esattamente quello che pensate. Le scarne speranze di Trump di ribaltare il risultato elettorale sono finite. La nomina ufficiale di Biden prevista per la settimana entrante è ormai certa. Ed era prevedibile. Riassunto delle puntate precedenti: i (mancati) tentativi giudiziari di sovvertire il risultato elettorale Una delle speranze di Trump, in cui riteniamo egli stesso in fondo non credesse fino in fondo, era provare il Big Steal, la controversa (e mai assistita da vere prove) teoria secondo cui Biden avrebbe in qualche modo “rubato” le Elezioni a Trump con voti fraudolenti. A parte i grotteschi tentativi del sempre fedele Patriota Q di entrare nella tenzone, millantando di aver nascosto segreti isotopi ... Leggi su bufale (Di sabato 12 dicembre 2020) Spoiler Alert: ildelsignifica esattamente quello che pensate. Le scarne speranze didi ribaltare il risultato elettorale sono finite. La nomina ufficiale di Biden prevista per la settimana entrante è ormai certa. Ed era prevedibile. Riassunto delle puntate precedenti: i (mancati) tentativi giudiziari di sovvertire il risultato elettorale Una delle speranze di, in cui riteniamo egli stesso in fondo non credesse fino in fondo, era provare il Big Steal, la controversa (e mai assistita da vere prove) teoria secondo cui Biden avrebbe in qualche modo “rubato” lecon voti fraudolenti. A parte i grotteschi tentativi del sempre fedele Patriota Q di entrare nella tenzone, millantando di aver nascosto segreti isotopi ...

