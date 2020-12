Elezioni Usa, no della Corte suprema al ricorso del Texas contro la vittoria di Biden (Di sabato 12 dicembre 2020) Respinta l’azione legale presentata dal procuratore generale Ken Paxton, fedelissimo di Trump, per ribaltare l’esito del voto favorevole ai Dem Leggi su corriere (Di sabato 12 dicembre 2020) Respinta l’azione legale presentata dal procuratore generale Ken Paxton, fedelissimo di Trump, per ribaltare l’esito del voto favorevole ai Dem

