Elezioni Usa, la Corte Suprema boccia il ricorso del Texas. Ora Trump ha definitivamente perso: “Deluso dai giudici” (Di sabato 12 dicembre 2020) La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso presentato dal Texas sulle Elezioni presidenziali Usa 2020: il verdetto decreta in modo definitivo la sconfitta del presidente uscente Donald Trump, candidato del Partito repubblicano. Il 20 gennaio 2021 sarà il democratico Joe Biden a insediarsi alla Casa Bianca. Il verdetto è arrivato nella serata di venerdì 11 dicembre. Trump lo ha commentato quattro ore dopo su Twitter: “La Corte Suprema ci ha davvero deluso. Niente saggezza, niente coraggio”, ha scritto il presidente, sentitosi evidentemente tradito dal massimo organo giudiziario degli Stati Uniti, a maggioranza conservatrice (in virtù anche della recente e contestata nomina da parte di Trump di Amy Coney ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020) Ladegli Stati Uniti ha respinto ilpresentato dalsullepresidenziali Usa 2020: il verdetto decreta in modo definitivo la sconfitta del presidente uscente Donald, candidato del Partito repubblicano. Il 20 gennaio 2021 sarà il democratico Joe Biden a insediarsi alla Casa Bianca. Il verdetto è arrivato nella serata di venerdì 11 dicembre.lo ha commentato quattro ore dopo su Twitter: “Laci ha davvero deluso. Niente saggezza, niente coraggio”, ha scritto il presidente, sentitosi evidentemente tradito dal massimo organo giudiziario degli Stati Uniti, a maggioranza conservatrice (in virtù anche della recente e contestata nomina da parte didi Amy Coney ...

