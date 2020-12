Elezioni Usa, Corte suprema boccia ricorso del Texas contro Biden (Di sabato 12 dicembre 2020) La Corte suprema degli Stati Uniti non ha accolto il ricorso del Texas per invalidare i risultati elettorali nei quattro stati chiave che hanno dato la vittoria a Joe Biden , di fatto bruciando le ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Ladegli Stati Uniti non ha accolto ildelper invalidare i risultati elettorali nei quattro stati chiave che hanno dato la vittoria a Joe, di fatto bruciando le ...

