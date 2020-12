Elezioni Usa 2020, tensioni a Washington alla vigilia della grande manifestazione dei sostenitori di Trump (Di sabato 12 dicembre 2020) Una “grande manifestazione di patrioti”, così è stata annunciata la marcia dei sostenitori di Trump a Washington dove migliaia di persone manifestano in dissenso con il risultato emerso dalle urne e in sostegno al presidente uscente Donald Trump. Già ieri notte i manifestanti pro Trump hanno dato prova della loro presenza, ammassandosi in strada scandendo slogan e, in alcuni casi, arrivando a scontrarsi con gruppi di antifascisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Una “di patrioti”, così è stata annunciata la marcia deididove migliaia di persone manifestano in dissenso con il risultato emerso dalle urne e in sostegno al presidente uscente Donald. Già ieri notte i manifestanti prohanno dato provaloro presenza, ammassandosi in strada scandendo slogan e, in alcuni casi, arrivando a scontrarsi con gruppi di antifascisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - repubblica : Elezioni Usa, la Corte suprema boccia il ricorso presentato dal Texas: svaniscono le ultime speranze di Trump [dal… - Daniele_Manca : Il Texas per Trump: Corte suprema boccia ricorso per le elezioni Usa, era l’ultima speranza per Trump di invalidare… - arique80 : RT @JavaroneAl: @AnnalisaChirico In USA sono state nuove elezioni presidenziali a seguito scadenza mandato. Non scriva sciocchezze. - MuredduGiovanni : RT @AnnalisaChirico: Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizzazio… -