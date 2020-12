Elezioni Usa 2020, la Corte Suprema ha respinto il ricorso del Texas (Di sabato 12 dicembre 2020) La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso presentato da Ken Paxton, attorney general del Texas, contro il risultato elettorale in quattro Stati vinti da Joe Biden: Michigan, Wisconsin, Georgia e Pennsylvania. Con questa ulteriore sconfitta nei tribunali, si sono spente le reiterate speranze di Donald Trump di ribaltare l’esito del voto del 3 novembre. Il ricorso, appoggiato da altri 17 Stati e da 126 deputati repubblicani, è stato boccato perché il Texas “non ha nessun diritto legale di contestare “il modo in cui un altro Stato svolge le proprie Elezioni”. Nei giorni scorsi la Corte Suprema aveva già bocciato un esposto simile in Pennsylvania, Stato vinto da Biden con un margine di circa 81mila voti, ... Leggi su italiasera (Di sabato 12 dicembre 2020) Ladegli Stati Uniti hailpresentato da Ken Paxton, attorney general del, contro il risultato elettorale in quattro Stati vinti da Joe Biden: Michigan, Wisconsin, Georgia e Pennsylvania. Con questa ulteriore sconfitta nei tribunali, si sono spente le reiterate speranze di Donald Trump di ribaltare l’esito del voto del 3 novembre. Il, appoggiato da altri 17 Stati e da 126 deputati repubblicani, è stato boccato perché il“non ha nessun diritto legale di contestare “il modo in cui un altro Stato svolge le proprie”. Nei giorni scorsi laaveva già bocciato un esposto simile in Pennsylvania, Stato vinto da Biden con un margine di circa 81mila voti, ...

