Ecco perché l’Italia aderisce a EastMed (che è molto più un gasdotto) (Di sabato 12 dicembre 2020) Anche l’Italia entra ufficialmente a far parte dell’East Mediterranean Gas Forum (Emgf), nato al Cairo il 22 settembre scorso. Il Consiglio dei ministri ha ratificato lo Statuto del Forum con l’obiettivo di creare un dialogo strutturato e un coordinamento stabile fra i Paesi del Mediterraneo orientale, che sono a vario titolo produttori, consumatori e vie di transito per il gas naturale. In sostanza si tratta di un braccio operativo internazionale che permetterà agli aderenti di ricavare il massimo beneficio economico dai giacimenti di gas esistenti e che saranno trasportati dal gasdotto EastMed. EMGF Il Forum, che vanta il sostegno della Commissione europea e della World Bank, acquista lo status di organizzazione internazionale proprio dopo l’entrata in vigore dello Statuto. È una sorta di Opec del gas mediterraneo, creata per ... Leggi su formiche (Di sabato 12 dicembre 2020) Ancheentra ufficialmente a far parte dell’East Mediterranean Gas Forum (Emgf), nato al Cairo il 22 settembre scorso. Il Consiglio dei ministri ha ratificato lo Statuto del Forum con l’obiettivo di creare un dialogo strutturato e un coordinamento stabile fra i Paesi del Mediterraneo orientale, che sono a vario titolo produttori, consumatori e vie di transito per il gas naturale. In sostanza si tratta di un braccio operativo internazionale che permetterà agli aderenti di ricavare il massimo beneficio economico dai giacimenti di gas esistenti e che saranno trasportati dal. EMGF Il Forum, che vanta il sostegno della Commissione europea e della World Bank, acquista lo status di organizzazione internazionale proprio dopo l’entrata in vigore dello Statuto. È una sorta di Opec del gas mediterraneo, creata per ...

LinoGuanciale : Sosteniamo l'@UNHCRItalia per l'emerge Etiopia. nella regione del Tigré, la situazione é sempre piú critica: i rifu… - NicolaPorro : Il racconto che è stato fatto in questi giorni sull’episodio dell’?????????????? '????????????????' risponde al coro politicamente… - team_world : E per la rubrica 'perché dormire quando puoi seguire eventi in streaming', ecco uno show che si svolgerà quando in… - _fleurdumer : Ecco gli Stray Kids che dovono calpestarmi direttamente perché sono delle macchine da guerra - hailasciorda : @frainculami Ah ecco perché è rotta mettila nel riso quando finisce -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Furto dati a Leonardo: ecco perché la strada della cyber security è ancora lunga Cyber Security 360