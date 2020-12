Dopo Casapound pure il Baobab. La Raggi sfratta il centro migranti. Il presidio romano accoglieva oltre 150 persone. Buona parte delle quali senza documenti (Di sabato 12 dicembre 2020) Se non fosse chiaro a tutti, con la sindaca Virginia Raggi nella Capitale la musica è cambiata davvero. Dopo gli ultimi sgomberi che hanno colpito prima Casapound e Dopo gli irriducibili, continua la messa in sicurezza della città eterna con l’ultima operazione che questa volta ha riguardato il centro Baobab Experience in piazzale Giovanni Spadolini, alle spalle della stazione Tiburtina. Il presidio che contava circa 150 persone, era composto principalmente da uomini di varia nazionalità, transitanti e alcuni richiedenti asilo. Nel corso delle operazioni, a cui hanno partecipato sia gli uomini della Squadra Mobile che gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, 25 migranti, risultati sprovvisti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Se non fosse chiaro a tutti, con la sindaca Virginianella Capitale la musica è cambiata davvero.gli ultimi sgomberi che hanno colpito primagli irriducibili, continua la messa in sicurezza della città eterna con l’ultima operazione che questa volta ha riguardato ilExperience in piazzale Giovanni Spadolini, alle spalle della stazione Tiburtina. Ilche contava circa 150, era composto principalmente da uomini di varia nazionalità, transitanti e alcuni richiedenti asilo. Nel corsooperazioni, a cui hannocipato sia gli uomini della Squadra Mobile che gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, 25, risultati sprovvisti ...

GiovacchinoA : RT @CasaPoundItalia: Da via Tito a via Norma Cossetto #CasaPound ribattezza via di #ReggioEmilia dopo il rifiuto del Comune ad intitolare u… - Noovyis : (Dopo Casapound pure il Baobab. La Raggi sfratta il centro migranti. Il presidio romano accoglieva oltre 150 person… - libellula58 : RT @LaStampa: La sindaca si schiera al fianco del nipote di Gianni Agnelli che su Twitter aveva chiesto l’immediato scioglimento delle orga… - LaStampa : La sindaca si schiera al fianco del nipote di Gianni Agnelli che su Twitter aveva chiesto l’immediato scioglimento… - DavideRoss4 : Il senatore leghista @WVecchis, dopo aver paragonato gli arresti domiciliare di due delinquentelli di casapound agl… -