Don Domenico Battaglia è in nuovo Vescovo di Napoli

Napoli – Don Domenico Battaglia, 57 anni, Vescovo della diocesi beneventana, verrà nominato oggi Vescovo di Napoli, succedendo al cardinale Crescenzio Sepe, nominato da Papa Benedetto XVI nel 2006. L'annuncio della nomina avverrà contemporaneamente in Vaticano, alla Curia partenopea e nel Palazzo episcopale di Cerreto Sannita. Nato Nato il 20 gennaio 1963 a Satriano (Catanzaro), il Vescovo Battaglia è stato ordinato sacerdote nel febbraio del 1988. Conosciuto come il "prete degli ultimi", Don Battaglia è sempre stato al fianco dei più deboli e contro i potenti che sapevano "vivere solo per se stessi e per il loro denaro". Don Battaglia si insedierà in un periodo di particolare ...

Curia di Napoli, Battaglia è il nuovo vescovo

Oggi nomina per Domenico Battaglia. Un prete di strada a Donnaregina. Il vescovo che solo 8 mesi fa tuonava contro il capitalismo selvaggio e quei potenti messi a nudo dal virus, che sapevano " vivere ...

