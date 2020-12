Don Domenico Battaglia è il nuovo vescovo di Napoli (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDon Domenico Battaglia, finora vescovo della diocesi di Cerreto Sannita, Telese e Sant’Agata de’ Goti, è stato nominato da Bergoglio nuovo vescovo di Napoli. Don Mimmo è stato scelto da Papa Francesco per sostituire alla guida della diocesi partenopea il cardinale Crescenzio Sepe, in pensione per raggiunti limiti di età. Oggi a mezzogiorno l’annuncio, contemporaneamente in Vaticano, alla Curia partenopea e nel Palazzo episcopale di Cerreto Sannita. Una successione ormai attesa che il Papa ha deciso di ufficializzare nel giorno della Madonna di Guadalupe, il 12 dicembre, per concedere a tutti i fedeli la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria in occasione del 125esimo anniversario dell’incoronazione della Vergine. Nato a Satriano (Catanzaro) 57 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDon, finoradella diocesi di Cerreto Sannita, Telese e Sant’Agata de’ Goti, è stato nominato da Bergogliodi. Don Mimmo è stato scelto da Papa Francesco per sostituire alla guida della diocesi partenopea il cardinale Crescenzio Sepe, in pensione per raggiunti limiti di età. Oggi a mezzogiorno l’annuncio, contemporaneamente in Vaticano, alla Curia partenopea e nel Palazzo episcopale di Cerreto Sannita. Una successione ormai attesa che il Papa ha deciso di ufficializzare nel giorno della Madonna di Guadalupe, il 12 dicembre, per concedere a tutti i fedeli la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria in occasione del 125esimo anniversario dell’incoronazione della Vergine. Nato a Satriano (Catanzaro) 57 ...

