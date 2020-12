Dl Ristori: stop ai mutui prima casa e sconti sugli affitti (Di sabato 12 dicembre 2020) stop al pagamento delle rate dei mutui sulla prima casa fino alla fine del 2021 , un rimborso del 50% per i proprietari che applicano uno sconto sull'affitto , la possibilità di pagare l’acconto delle... Leggi su feedpress.me (Di sabato 12 dicembre 2020)al pagamento delle rate deisullafino alla fine del 2021 , un rimborso del 50% per i proprietari che applicano uno sconto sull'affitto , la possibilità di pagare l’acconto delle...

possibilità per Regioni e Comuni di stipulare convenzioni con i privati per il trasporto e stop al rischio pignoramento per i contributi finalizzati alla ricostruzione post terremoto. Sono questi ...

Dl Ristori: stop ai mutui prima casa e sconti sugli affitti

Alcune delle novità del decreto Ristori - in cui sono stati assorbiti anche il bis, il ter e il quater - che ha ottenuto il primo via libera nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato e lunedì ap ...

