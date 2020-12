"Disposto a tutto per promuovere il suo libro". Colpo bassissimo a Bruno Vespa, impensabile in diretta Rai: questa foto... | Guarda (Di sabato 12 dicembre 2020) Ospite di TvTalk, il programma del sabato pomeriggio su Rai 3, ecco Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta presenta il suo ultimo libro, ultimo atto in ordine cronologico di una lunga serie di presentazioni. Al termine dell'ospitata, promette al conduttore, Massimo Bernardini, di tornare presto e non per promuovere la sua ultima fatica. E mentre in studio accadeva tutto ciò, ecco che su Twitter, dall'account ufficiale di TvTalk, partiva lo sfottò contro Vespa. "La verità è che, caro Bruno Vespa, per promuovere il tuo ultimo libro sei Disposto praticamente a tutto", scrivono dalla redazione. Ma, soprattutto, a corredo aggiungono un collage con quattro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Ospite di TvTalk, il programma del sabato pomeriggio su Rai 3, ecco. Il conduttore di Porta a Porta presenta il suo ultimo, ultimo atto in ordine cronologico di una lunga serie di presentazioni. Al termine dell'ospitata, promette al conduttore, Massimo Bernardini, di tornare presto e non perla sua ultima fatica. E mentre in studio accadevaciò, ecco che su Twitter, dall'account ufficiale di TvTalk, partiva lo sfottò contro. "La verità è che, caro, peril tuo ultimoseipraticamente a", scrivono dalla redazione. Ma, soprat, a corredo aggiungono un collage con quattro ...

ClarabellaBest : RT @TvTalk_Rai: La verità è che, caro @BrunoVespa, per promuovere il tuo ultimo libro sei disposto praticamente a tutto. ??#tvtalk @MaxBern… - Ezio36640283 : @Sara24480409 @pbecchi Ha combinato solo disastri e pur di soddisfare il suo ego è disposto a tutto.Perfino a fare… - CinziaBancone : RT @TvTalk_Rai: La verità è che, caro @BrunoVespa, per promuovere il tuo ultimo libro sei disposto praticamente a tutto. ??#tvtalk @MaxBern… - TvTalk_Rai : La verità è che, caro @BrunoVespa, per promuovere il tuo ultimo libro sei disposto praticamente a tutto. ??#tvtalk… - marrovello : 'Bruno Vespa disposto a tutto' purché si faccia la marchetta al libro eh #tvtalk -

Ultime Notizie dalla rete : Disposto tutto Virus, all’ospedale San Paolo 12 positivi nel reparto di medicina IVG.it Natale e Capodanno senza botti, arriva l’ordinanza: vietati fuochi d’artificio e petardi. Multe fino a 5mila euro

Capodanno senza botti a Palermo, Orlando firma ordinanza di divieto assoluto

