Disney, tutte le novità annunciate di film e tv (Di sabato 12 dicembre 2020) È stato un'esplosione di novità il Disney Investor Day, l'evento evento dedicato agli azionisti della Casa di Topolino, che nel giro di quattro ore ha rivelato decine di nuovi titoli del prossimo futuro, dai film in arrivo al cinema e alle serie tv in produzione per la piattaforme streaming Disney+. Nuove serie e film targati Marvel, Star Wars, Disney, Pixar e molte altre novità, che potrebbero impersonare la volontà di recuperare il «buco» produttivo che il lockdown ha creato nei mesi scorsi. Tra gli annunci più importanti c'è stato il lancio del nuovo brand Star e Star+, che approderanno in Italia e nel resto d'Europa il prossimo 23 febbraio 2021 integrato direttamente su Disney+, con un aumento nel costo di abbonamento alla piattaforma di circa 2 ... Leggi su gqitalia (Di sabato 12 dicembre 2020) È stato un'esplosione diilInvestor Day, l'evento evento dedicato agli azionisti della Casa di Topolino, che nel giro di quattro ore ha rivelato decine di nuovi titoli del prossimo futuro, daiin arrivo al cinema e alle serie tv in produzione per la piattaforme streaming+. Nuove serie etargati Marvel, Star Wars,, Pixar e molte altre, che potrebbero impersonare la volontà di recuperare il «buco» produttivo che il lockdown ha creato nei mesi scorsi. Tra gli annunci più importanti c'è stato il lancio del nuovo brand Star e Star+, che approderanno in Italia e nel resto d'Europa il prossimo 23 febbraio 2021 integrato direttamente su+, con un aumento nel costo di abbonamento alla piattaforma di circa 2 ...

Gioo_Gioo00 : RT @ermejodecesyro: 30° POSTO CON 239 VOTI PER: “TUTTE COOOSE TUTTEEE COOOOO C'È LA DISNEY GUARDA NPOOOOOOOOO SE STA A COMPRÀ TUTTO HA ROT… - paranzafritta : RT @ermejodecesyro: 30° POSTO CON 239 VOTI PER: “TUTTE COOOSE TUTTEEE COOOOO C'È LA DISNEY GUARDA NPOOOOOOOOO SE STA A COMPRÀ TUTTO HA ROT… - STR1PBABY : RT @ermejodecesyro: 30° POSTO CON 239 VOTI PER: “TUTTE COOOSE TUTTEEE COOOOO C'È LA DISNEY GUARDA NPOOOOOOOOO SE STA A COMPRÀ TUTTO HA ROT… - jessdeukie : RT @ermejodecesyro: 30° POSTO CON 239 VOTI PER: “TUTTE COOOSE TUTTEEE COOOOO C'È LA DISNEY GUARDA NPOOOOOOOOO SE STA A COMPRÀ TUTTO HA ROT… - ermejodecesyro : 30° POSTO CON 239 VOTI PER: “TUTTE COOOSE TUTTEEE COOOOO C'È LA DISNEY GUARDA NPOOOOOOOOO SE STA A COMPRÀ TUTTO HA… -